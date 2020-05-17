ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الإثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28

موجة حارة عنيفة

وتتعرض البلاد لموجة حارة عنيفة تمر حتى نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد في بيان لها.

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وقالت الأرصاد، إن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تترواح بين 41 و42 درجة مئوية.

وأشارت الهئية إلى أن الموجه الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتصل ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لافتا إلى أنه بنهاية الأسبوع تعود درجات الحرارة وحالة الطقس إلى المعدلات الطبيعية.

نصائح عاجلة من الأرصاد

قدم خبراء الأرصاد، نصائح هامة للمواطنين، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة حارة عنيفة، تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وجاءت النصائح كالتالي:

1-ارتداء الملابس الصيفية.

2-ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان.

3- ارتداء غطاء الرأس للوقاية من أشعة الشمس.

3- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال فترة الظهيرة.

4- عدم الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة.

5- تأخير السحور قدر المستطاع.

6- كثرة شرب السوائل في الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور.

7- تناول الأغذية المرطبة في السحور كالخيار والبطيخ والزبادي.