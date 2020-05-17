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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت علامة HONOR التجارية إعلان تشويقي جديد لمؤمرها المقرر عقده غداً للإعلان عن شاشتها الذكية الجديدة Honor X1 التي تأتي بحجم 65 إنش.
تكشف Honor غداً 18 من مايو، عن شاشة Honor X1 الذكية، مع بعض المنتجات الأخرى التي تشمل جهاز حاسب، وجهاز لوحي، إلى جانب أجهزة راوتر.
ولقد جاء إعلان تشويقي من Honor اليوم ليقدم لمحات جديدة عن مواصفات شاشتها الذكية Honor X1، التي تأتي بحجم 65 إنش، وتدعم عرض محتوى بدقة 8K، مع القدرة على فك تشفير محتوى 8K وإنتاج صورة بأعلى جودة وأدق تفاصيل، أيضاً من المقرر أن توفر Honor إختيارات أكثر في حجم الشاشة.
ويتميز نظام شاشة Honor X1 الذكية بتقنية تعويض الحركة MEMC، مع تقنية ACM التي تعمل على إدارة الألوان تلقائياً، لتعمل الشاشة على ضبط الألوان بشكل إحترافي، أيضاً تتضمن الشاشة خوارزمية SR التي تعمل على ترقية دقة العرض المنخفضة.
كما تضم الشاشة تقنية الصوتيات 6MIC التي تعمل إدراك الأوامر الصوتية، لآداء المهام وتشغيل الشاشة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، لذا نترقب الإعلان عن شاشة Honor X1 غداً لنتعرف على تفاصيل أكثر حول مواصفات إصدار Honor الجديد من الشاشات الذكية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: HONOR تستعد لإطلاق شاشة Honor X1 الذكية غداً بميزة دعم 8K لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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