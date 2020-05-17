تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق إصدار منخفض التكلفة من GALAXY FOLD في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Ross Young عن خطط سامسونج القادمة لإطلاق إصدار منخفض التكلفة من هاتفها القابل للطي GALAXY FOLD، على أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار في شهر يوليو.

أعلن Ross Young مؤسس شركة Consultants عن تطوير العملاق الكوري إصدار جديد من هواتفها القابل للطي، على أن يأتي الهاتف كإصدار منخفض التكلفة من GALAXY FOLD، كما أشار إلى أن الهاتف يأتي بسعر 1099 دولار.

كما أضاف Ross Young إلى أن سامسونج تخطط لشحن 55 ألف وحدة فقط من هاتفها منخفض التكلفة، حيث تخطط الشركة لإنهاء مخزونها من هاتف Galaxy Fold قبل دفع الجيل الجديد من هاتف Galaxy Fold 2 إلى الأسواق.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق إصدار سامسونج الخاص من هاتف Galaxy Fold بتصميم يحاكي الإصدار الرئيسي، إلا أنه سيكون الأقل تكلفة في هذه الفئة من الهواتف.

ولقد أشارت تسريبات سابقة جاءت عبر Max Weinbach، إلى أن هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold Lite 4G يعرف الآن برمز Winner2، كما يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت، ويدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 865، كما تأتي الشاشة بحجم أصغر من الإصدار الرئيسي، وأقرب لحجم الشاشة في هاتف Galaxy Z Flip.

كما أضاف التقرير إلى أن هاتف Fold Lite لن يأتي بالزجاج الفائق النحافة في الشاشة الداخلية، لذا ستنخفض جودة العرض في الشاشة مقارنة بشاشة Galaxy Z Flip.

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