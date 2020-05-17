شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن سيارة تسلا ستنقل رواد الفضاء لمنصة إطلاق هذا الشهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا النقاب عن سيارة تسلا الجديدة التى ستأخذ روادها إلى أول إطلاق صاروخ أمريكي منذ أكثر من تسع سنوات، في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيبدأ الإطلاق في 27 مايو، وقد كشف Jim Bridenstine، مدير وكالة ناسا، عن السيارات الجديدة على Twitter، قائلاً: "إليك بعض أخبار Tesla التي يجب أن يحبها الجميع".

وبحسب موقع "ميرور" البريطانى، تتميز السيارة بشعار ناسا الأحمر والأبيض والأزرق على الباب الأمامي، بينما تتميز النافذة الخلفية بشعار "دودة" ناسا الأحمر، وسوف يسافر رائدا فضاء ناسا بوب بهنكن ودوج هيرلي في سيارة تسلا إلى منصة إطلاق الصواريخ في مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

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وستكون هذه المرة الأولى التي سيستخدم بها رواد فضاء ناسا سيارة للذهاب إلى عملية الإطلاق ثم يغادرون الأرض، وسيطير رواد الفضاء على متن مركبة الفضاء كرو دراجون التابعة لفضاء سبيس إكس، لينطلقوا على صاروخ فالكون 9، من أجل إقامة مطولة في محطة الفضاء الدولية لمهمة ديمو -2.

وأوضحت وكالة ناسا: "عند إطلاقها من منصة الإطلاق 39A فوق صاروخ فالكون 9 المصمم خصيصًا، سيسرع Crew Dragon راكبيه إلى حوالي 17000 ميل في الساعة ويضعه في مسار اعتراض مع محطة الفضاء الدولية، وبمجرد التحليق في المدار، سيتحقق الطاقم والتحكم في مهمة SpaceX من أداء المركبة الفضائية على النحو المنشود من خلال اختبار نظام التحكم البيئي وشاشات العرض ونظام التحكم وموجهات المناورة، من بين أمور أخرى".

وفي غضون 24 ساعة تقريبًا، سيكون Crew Dragon في وضع يمكنها من الالتقاء والالتحام بمحطة الفضاء، وقد تم تصميم المركبة الفضائية للقيام بذلك بشكل مستقل ولكن رواد الفضاء على متن المركبة الفضائية وستقوم المحطة بمراقبة النهج والرسو بجدية ويمكنها السيطرة على المركبة الفضائية إذا لزم الأمر."