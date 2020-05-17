شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX وناسا توجهان دعوة لخريجى الجامعات والمدارس الجدد لإرسال صورهم للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا تكون قادرًا على الاحتفال بالتخرج مع قبعة وثوب والسير عبر المسرح، ولكن يمكنك الآن إحياء ذكرى ذلك عن طريق إرسال صورة لنفسك إلى الفضاء، فإذا كنت طالبًا خريجا لدفعة 2020، يمكنك أن تصبح جزءًا من تاريخ رحلات الفضاء، فقد وجهت SpaceX وناسا دعوة للطلاب لإرسال صورهم إلى الفضاء في محاولة للاحتفال بطلاب فصول التخرج لعام 2020، الذين منعتهم ظروف انتشار فيروس كورونا من أي احتفالات.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، ستطير صور الطلاب على متن كبسولة Crew Dragon لـ SpaceX المخصصة لنقل رواد الفضاء في مهمة Demo-2، والتي ستقلع إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في 27 مايو من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

ويمكنك تحميل صورتك حتى الأربعاء (20 مايو)، حيث ستتم إضافة صورتك إلى صورة فسيفساء للأرض، تتكون من صور للطلاب من جميع أنحاء العالم، وبمجرد أن يحين وقت الإطلاق، ستتم طباعة الفسيفساء ونقلها في المهمة، والتي ستنقل رواد فضاء ناسا بوب بهنكن ودوج هيرلي إلى محطة الفضاء الدولية.

وكتبت SpaceX على موقعها على الإنترنت، "أرسل صورتك اليوم لتطير مع طاقم Dragon وتحيي إنجازاتك!".

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وهذه فرصة للخريجين من جميع الأعمار، سواء كانوا يتخرجون من الروضة أو الكلية، لجعل إنجازهم أكثر احتفالا، ففي الوقت الحالي، تم إلغاء احتفالات الخريجين حول العالم بسبب المخاوف المحيطة بانتشار فيروس كورونا.

وسيكون Demo-2 أول إطلاق لطاقم SpaceX وأول رحلة فضائية مدارية ذات طاقم للمغادرة من الأراضي الأمريكية منذ انتهاء برنامج مكوك الفضاء التابع لوكالة ناسا في عام 2011.

وستختبر المهمة قدرة المركبة الفضائيةCrew Dragon ، والتي ستبدأ قريبًا رحلات تشغيلية إذا حدث كل شيء كما هو مخطط له.