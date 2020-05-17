شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: الحكومة الامريكية تقاضى جوجل لاحتكارها إعلانات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن وزارة العدل الأمريكية تستعد بالتعاون مع تحالف من المدعّين العامين لرفع دعوى قضائية ضد شركة جوجل خلال الأشهر القادمة بشأن قضايا احتكار فيما يخص الإعلانات الرقمية، حيث ركزت التحقيقات على الأدوات التقنية المستخدمة من قبل جوجل وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمُعلنين، وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فمن جانبها أعلنت الوزارة وخمسون مدعياً عاماً فيدرالياً العام الماضي، إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون جوجل أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها، حيث تستحوذ جوجل على 70-75% من إيرادات الإعلانات المتعلقة بعمليات البحث عبر الانترنت.

وقالت مصادر للصحيفة، إن المدعين العامين وعلى رأسهم النائب العام في تكساس الجمهوري كين باكستون، قد يباشرون ملاحقات قضائية في الخريف المُقبل، في حين قد تصبح وزارة العدل جاهزة لذلك اعتباراً من هذا الصيف، وأكد باكستون للصحيفة أن وباء كوفيد19 لم يبطئ التحقيق.

من ناحيتها سلّمت جوجل أكثر من 100 ألف مستند للمحققين كجزء من التحقيقات الجارية، وقال باكستون أن الشركة لديها 7000 نقطة بيانات حول كل إنسان، حيث أنها تتحكم بالبيانات على جانبي الشراء والبيع ما يعطيها سلطة كبيرة.

كما علقت جوجل بأنها تواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون، وليس لديها أي تعليقات أو تكهنات، تبقى أولويتها توفير خدمات تساعد المستهلكين وتدعم آلاف الشركات وتسمح بخيارات وبالمنافسة، فيما تجرى تحقيقات عدة على المستوى الفيدرالي والولايات، حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة من بينها فيسبوك وأمازون وآبل.