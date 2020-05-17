تكنولوجيا: أول التسريبات المصورة لهاتف هواوي المرتقب P SMART S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Evan Blass أول الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف هواوي المرتقب P SMART S، حيث يتميز الهاتف بنتوء القطرة في الشاشة، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

يأتي هاتف هواوي P Smart S مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفقاً للتسريبات التي جاءت عبر Evan Blass، كما تقدم هواوي هذا الإصدار باللون الأخضر، على أن يتوفر الهاتف أيضاً بألوان الأسود، وأيضاً إختيار كريستالي بألوان متعددة.

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أيضاً تقدم هواوي هاتف P Smart S برقاقة معالج Kirin 710، حيث يأتي الهاتف في فئة الهواتف المتوسطة هذا العام، وهي الرقاقة المستخدمة في P40 Lite.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن هواوي تطلق هاتف PSmart S قريباً للمنافسة مع إصدار شاومي المتوسط Redmi Note 9، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن هاتف شاومي منافس أقوى نظراً للتكونيات الأفضل في الهاتف، لذا نترقب إنطلاق الهاتف رسمياً لنتعرف على آداء ومميزات هاتف هواوي المرتقب.

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