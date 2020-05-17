تكنولوجيا: تحديث متصفح Google Chrome القادم يدعم المستخدم في توفير شحن البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لدفع تحديث جديد لمتصفح Google Chrome خلال شهر أغسطس، حيث أشارت عملاق البحث إلى أن هذا التحديث سيقدم تحسينات لعمر البطارية.

أعلنت شركة جوجل في مدونة Chromium عن رصد إستنفاذ بعض الإعلانات لموارد الجهاز بشكل كبير، ومنها إستنفاذ شحن البطارية، وبيانات الشبكات التي قد لا يدركها المستخدم.

قررت شركة جوجل دفع تحديث جديد لمتصفح Chrome لتحديد الموارد المستخدمة عبر الإعلانات في المتصفح، أيضاً عند وصول الإعلانات إلى أقصى حد متاح لها في إستخدام الموارد، ستنتقل الإعلانات إلى صفحة” error” لتنبيه المستخدم لإستنفاذ الكثير من موارد الجهاز.

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أيضاً من المقرر أن يدعم تحديث متصفح كروم إستخدام 4 ميجا بايت فقط من بيانات الشبكات، مع إستخدام وحدة المعالجة لمدة 15 ثانية في كل 30 ثانية من الإستخدام.

ولقد أشارت جوجل في مدونة Chromium إلى خططها لبدء دفع التحديث لمستخدمي متصفح كروم خلال شهر أغسطس، حيث يمكن للمعلنين ومطوري محتوى الإعلانات خلال هذه الفترة الحصول على الأدوات لإجراء التغييرات اللازمة.

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