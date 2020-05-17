تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط جوجل لإطلاق Pixel 5 دون ميزة Motion Sense

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط عملاق البحث لإطلاق هاتفها القادم Pixel 5 دون ميزة Motion Sense،كما تجري جوجل بعض التحسينات عن إصدار الشركة الحالي Pixel 4.

قدمت شركة جوجل سلسلة هواتف Pixel 4 بمجموعة من المميزات والتقنيات المبتكرة التي تتضمن ميزة Motion Sense، إلا أن هواتف Pixel 4 لم تحقق المبيعات المتوقعة، نتيجة لإنخفاض عمر البطارية، وغياب الكاميرة فائقة الإتساع من إعدادات الكاميرة، إلى جانب تصميم الهاتف.

وتشير التسريبات التي جاءت عبر 9to5Google إلى أن جوجل تخطط للعودة للغة التصميم الرئيسية لهواتف Pixel مع إطلاق سلسلة Pixel 5، لذا تتخلى جوجل عن تقنية Motion Sense في إصدارها القادم، كما أكدت التسريبات على أن جوجل لن تدعم Pixel 5 برقاقة ردار Soli.

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وتعمل تقنية Soli في هاتف Pixel 4 على إدراك إقتراب المستخدم من الهاتف لإضاءة الشاشة التي تتميز بتقنية always-on، أيضاً عند محاولة إلتقاط الهاتف تعمل تقنية Soli على تنشيط مستشعر التعرف على الوجه للتسجيل، كما تدعم تقنية Soli التلويح عن بعد للهاتف لتنفيذ بعض المهام مثل رفض المكالمات، أو تخطي المسارات الصوتية.

من جانب أخر كانت تقنية Motion Sense سبب في شكاوى بعض المستخدمين نتيجة لإستنفاذ التقنية لشحن البطارية بشكل سريع، كما تعد تقنية الرادار تقنية ذات مهام محدودة على هاتف Pixel 4،أيضاً كانت تقنية الردار سبب في منع تسويق الهاتف في بعض الأسواق نتيجة لعدم مطابقة مواصفات تقنية الرادار مع لوائح وقوانين بعض الدول.

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