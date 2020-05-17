تكنولوجيا: الفيس بوك تستحوذ على GIPHY في صفقة بقيمة 400 مليون دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة الفيس بوك مؤخراً عن شراء GIPHY الذي انطلق منذ عام 2013 كمحرك بحث عن ملفات صور GIF، حيث تمت صفقة الإستحواذ بقيمة 400 مليون دولار.

انطلق تطبيق GIPHY للمرة الأولى خلال عام 2013، لدعم المستخدمين كمحرك بحث لملفات صور GIF المتحركة، حيث إستطاع المؤسسين أليكس تشونغ وجيس كوك جذب مليون مستخدم خلال الأسبوع الأول من إطلاق الخدمة.

واليوم تندمج GIPHY مع شركة الفيس بوك بعد إنهاء صفقة الإستحواذ، حيث جاء أغلب مستخدمي GIPHY في الفترة الماضية عبر تطبيقات الفيس بوك للتواصل الإجتماعي، لإنشاء ومشاركة صور GIF المتحركة.

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أيضاً يأتي 50% من مستخدمي GIPHY من تطبيق الإنستغرام بشكل خاص، بينما تأتي النسبة الأخرى من تطبيقات الواتس اب، ماسنجر وأيضاً تطبيق الفيس بوك.

ومن المقرر بعد الإنتهاء من إجراءات الصفقة بشكل كامل، أن تتيح شركة الفيس بوك للمستخدمين الوصول إلى ملفات صور GIF وتحميلها، كما سيتاح للمطوريين الوصول إلى الواجهة البرمجية لخدمة GIPHY، أيضاً تستمر عملية إنشاء المحتوى في التطبيق دون أي تغيير.

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