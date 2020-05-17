الإمارات الرابعة عالميًا في سرعة الإنترنت المحمول

تراجعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الرابع عالميًا من أصل 139 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول في شهر أبريل بعد أن احتلت الصدارة من كوريا الجنوبية في بيانات شهر مارس، وذلك وفقًا لبيانات مؤشر أوكلا Ookla العالمي لاختبار السرعة.

ويقارن اختبار السرعة العالمي بيانات سرعة الإنترنت من جميع أنحاء العالم كل شهر، وتأتي بيانات المؤشر من مئات الملايين من الاختبارات التي أجراها أشخاص حقيقيون يستخدمون اختبار السرعة شهريًا، ووفقًا لإحصائيات اختبار السرعة العالمية من (Ookla)، فإن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الأولى.

وكانت سرعة التنزيل في الإمارات العربية المتحدة 78.56 ميجابت في شهر أبريل مقارنة بسرعة التنزيل 83.52 ميجابت في شهر مارس و 86.35 ميجابت في شهر فبراير، بينما بلغت ​​سرعة التحميل 20.39 ميجابت مقارنة بسرعة التحميل 21.79 ميجابت في شهر مارس و 23.71 ميجابت في شهر فبراير.

وبلغت ​​سرعة التنزيل العالمية 30.89 ميجابت في شهر أبريل مقارنة بسرعة التنزيل 30.47 ميجابت في شهر مارس، بينما كانت سرعة التحميل 10.50 ميجابت في شهر أبريل مقارنة بسرعة التحميل 10.73 ميجابت في شهر مارس.

وبلغت سرعة التنزيل في كوريا الجنوبية 88.01 ميجابت مقارنة بسرعة التنزيل 81.39 ميجابت في شهر مارس.

وبالحديث عن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فقد ارتفعت المملكة العربية السعودية مركزين لتحتل المرتبة العاشرة بسرعة تنزيل 55.71 ميجابت مقارنة بسرعة 54.13 ميجابت في شهر مارس، كما ارتفعت الكويت ثمانية مراكز لتحتل المرتبة 37 بسرعة تنزيل 39.65 ميجابت مقارنة بسرعة 35.34 ميجابت في شهر مارس.

بينما تراجعت البحرين مركزين لتحتل المرتبة 41 بسرعة تنزيل 36.71 ميجابت مقارنة بسرعة 36.49 ميجابت في شهر مارس، كما تراجعت عمان سبعة مراكز لتحتل المرتبة 45 بسرعة تنزيل 35.43 ميجابت مقارنة بسرعة 36.51 ميجابت في شهر مارس.

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النطاق العريض الثابت:

زادت جميع البلدان سرعاتها في مجال النطاق العريض الثابت لامتصاص الضغط على شبكة الألياف الضوئية بسبب مبادرات العمل من المنزل بسبب جائحة (Covid-19).

وارتفعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز 24 من أصل 174 دولة بسرعة تنزيل وصلت إلى 106 ميجابت في شهر أبريل مقارنة بسرعة 100.95 ميجابت في شهر مارس، بينما كانت ​​سرعة التحميل 57.61 ميجابت في شهر أبريل مقارنة بسرعة 51.17 ميجابت في شهر مارس.

وزادت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة متوسط ​​سرعات النطاق العريض الثابت إلى 100 ميجابت في جميع أنحاء الإمارات لضمان استمرار سلس للتعلم عن بعد والعمل عن بعد.

وتباطأت سرعة التنزيل العالمية إلى 74.74 ميجابت في شهر أبريل، بينما وصلت سرعة التحميل العالمية إلى 39.62 ميجابت، واحتلت سنغافورة وهونغ كونغ وتايلاند مراكز الصدارة في سرعات النطاق العريض الثابت، وكانت سرعة التنزيل في سنغافورة 198.46 ميجابت، بينما كانت في هونج كونج 176.70 ميجابت.

وبالحديث عن دول مجلس التعاون الخليجي، فقد قفزت الكويت ثمانية مراكز لتحتل المرتبة 40 بسرعة تنزيل 75.97 ميجابت، وارتفعت المملكة العربية السعودية مركزًا واحدًا لتحتل المرتبة 48 بسرعة تنزيل 62.66 ميجابت، كما ارتفعت عمان خمسة مراكز لتحتل المرتبة 84 بسرعة تنزيل 31.11 ميجابت، وارتفعت البحرين أربعة مراكز لتحتل المرتبة 89 بسرعة تنزيل 26.95 ميجابت.