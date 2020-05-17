شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: استخدام التكنولوجيا فى التواصل يشعر كبار السن بالعزلة خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن ملايين كبار السن يشعرون بالعزلة أكثر من أي وقت مضى خلال أزمة فيروس كورونا بسبب نقص المعرفة التقنية لديهم بينما يزداد اللجوء لوسائل التكنولوجيا المختلفة، وكذلك تبين من خلال دراسة أجريت مؤخرا، أنهم يتجنبون إجراء موعد مع الطبيب العام عبر مكالمة فيديو، ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهر الاستطلاع الذي أجري على 1000 شخص بالغ من أقاربهم الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا أن أكثر من النصف يفضلون الانتظار للحصول على موعدا شخصيًا بدلاً من استخدام وسائل التواصل الالكترونى.

وأجريت الدراسة بتكليف من BT Skills for Tomorrow، حيث وجدت أيضًا أن 53 % من الأكبر سناً كانوا يكافحون من أجل التكيف مع الحياة تحت إجراءات الإغلاق.

كما وجد باحثون في OnePoll، أن 6 من كل 10 مستجيبين قالوا إن أقاربهم المسنين شعروا بالعزلة أكثر نتيجة لأزمة COVID-19، ومع ذلك، فإن أكثر من نصفهم قلقون من أن كبار السن ليسوا قادرين على اكتساب مهارات جديدة عندما يتعلق الأمر باستخدام التكنولوجيا بشكل فعال.

وقالت مديرة مجموعة BT للتأثير الرقمي Kerensa Jennings، "أصبحت التكنولوجيا شريان حياة أساسي لملايين الناس في الوقت الحالي".

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وأضافت: "لمكافحة الوحدة، يجب أن نضمن أن كبار السن يمكنهم الاستفادة من الفوائد التي توفرها التكنولوجيا، من الوصول إلى الخدمات الحيوية إلى البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء."

وأوضحت: "حتى التقاط بعض المهارات الرقمية البسيطة نسبيًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حياة كبار السن وأولئك الذين يهتمون بهم أثناء الإغلاق".

كما أكدت، أن هذه المهارات يمكن أن تشمل القيام بالتسوق عبر الإنترنت أو الوصول إلى الخدمات الصحية أو الاستمتاع بمكالمات وجهًا لوجه مع أحبائك.

ووجدت الدراسة أيضًا أن أولئك الذين شملهم الاستطلاع يشعرون أن البريد الإلكتروني و WhatsApp هما المنصات التي سيكون كبار السن أكثر قدرة على استخدامها.