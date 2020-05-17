شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تبدأ إعادة فتح المستودعات الفرنسية ابتداء من 19 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أمازون لإعادة فتح مستودعاتها الفرنسية بعد شهر تقريبًا من إغلاقها، حيث قال عملاق التجارة الإلكترونية إنه يخطط لإعادة فتح تدريجي اعتبارًا من 19 مايو حيث اقترب من التوصل إلى اتفاق مع النقابات الفرنسية ومجالس العمل بشأن تدابير السلامة للحماية من COVID-19، وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فليس من الواضح مدى السرعة التي ستعود بها، لكن تعد أمازون بتوسيع عمليات التسليم إلى ما بعد العناصر الأساسية مثل الطعام ومنتجات الرعاية الصحية، وقد جاءت عمليات الإغلاق بعد أن قصرت المحاكم الفرنسية الشحنات على الضروريات حتى أجرت أمازون تقييمات المخاطر في المستودعات.

ووجدت المحاكم أن أمازون لم توفر ظروفًا صحية كافية في بعض المناطق، ولم تضع في الاعتبار جوانب مثل الرفاهية العقلية في جداول عملها وفرقها، وقد أغلقت أمازون المستودعات جزئيًا بسبب الغموض المزعوم حول طبيعة المنتجات الأساسية.

فيما تقوم الشركة بتطبيق إجراءات سلامة أكثر صرامة في المستودعات، مثل اختبارات درجة الحرارة، ومن الواضح أن العمال سيتخذون المزيد من الإجراءات.