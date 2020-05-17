تكنولوجيا: أرباح Foxconn تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 20 عام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Foxconn عن تقريرها المالي للربع الأول من 2020، الذي حققت فيه صافي أرباح بقيمة 70.3 مليون دولار، وهو أدنى مستوى في الأرباح للشركة خلال 20 عاماً.
دفع إنتشار فيروس كورونا شركة Foxconn إلى وقف عمليات الشركة في الصين، كما انخفض الطلب من عملاء الشركة الرئيسين مثل ابل على سبيل المثال، مما أدى إلى تأثر الشركة بشكل واضح خلال الربع الأول من عام 2020.
ولقد كشفت شركة Foxconn عن أرباح بقيمة 70.3 مليون دولار خلال الربع الأول، أي بإنخفاض سنوي في الأرباح بنسبة 90%، وهو أيضاً إنخفاض في الأرباح لم تشهده الشركة منذ عام 2000.
من جانب أخر تتوقع شركة Foxconn أن تعود للإستقرار من جديد في الربع الثاني من عام 2020، حيث أعادت الشركة بالفعل إفتتاح المنشآت الصناعية الخاصة بها، وقد وضعت الشركة توقعات بنمو مزدوج مقارنة بإيرادات الشركة في الربع الأول.
كما توقع رئيس شركة Foxconn أن تحقق الشركة نمو سنوي في الأرباح بنسبة 10% خلال الربع الثاني في قطاع الحوسبة بشكل خاص، بينما تتوقع الشركة إنخفاض سنوي في إيرادات قطاع المنتجات الإستهلاكية بنسبة 15% خلال الربع الثاني من 2020.
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