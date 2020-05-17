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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان عن إصدار خاص من هاتف Realme X50 Pro مخصص للألعاب في 25 من مايو، والذي ينطلق بعنوان Realme X50 Pro Player، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات وسعر الهاتف قبل الإعلان الرسمي.
شاركت شركة Realme بعض الصور الخاصة بهاتفها المخصص للألعاب Realme X50 Pro Player، والتي أكدت على أن الهاتف يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، ومن جديد تستعرض أحدث التسريبات التي جاءت من الصين مواصفات هذا الإصدار كاملة.
أكد مصدر التسريبات على أن هاتف Realme X50 Pro Player يأتي قريباً برقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن تقدم Realme نموذج أخر بمواصفات أعلى في الذاكرة والسعة التخزينية.
أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف Realme X50 Pro Player بحجم 6.44 إنش في الشاشة، كما يدعم دقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، مع معدل تحديث إطارات 90Hz، وتضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل.
كما تأتي إعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف Realme X50 Pro Player بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل يأتي أحدهم لدعم عمق التصوير بينما يأتي الأخر بعدسات macro.
ومن المقرر أن يدعم هاتف Realme X50 Pro Player مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يضم بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ومن المقرر أن يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 465 دولار.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر الإصدار الخاص من هاتف Realme X50 Pro Player لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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