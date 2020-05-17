شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى خصوصية صورك على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد عدد كبير من الناس على نشر صورهم وأنشطتهم اليومية على مواقع التواصل مثل "إنستجرام" من دون أن يدرك أن حياته الخاصة يمكن أن تصبح متاحة على المشاع للجميع عبر الانترنت، وبالفعل أتاح تطبيق "إنستجرام" ميزات جديدة عديدة بدءا من مشاركة الصور على تطبيقات أخرى وحتى تقنية البث المباشر إلى الرسائل الفورية، ولكن تلك التقنيات تجعل خصوصية صورك على المحك.

ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الخطوات التى يجب أن يتبعها كل مستخدم، حتى يمنع ظهور صوره الخاصة على محركات البحث:

1- لا تربط حسابك على انستجرام بأى حسابات لمواقع خارجية التى تطلب منك التسجيل عن طريق فيس بوك أو إنستجرام.

2- يمكنك أن تلغى ربط حسابك بأى مواقع خارجية عن طريق تغيير إعدادات حسابك.

3- عليك إدراك أنه لا يمكن لانستجرام تسريع خطوات إزالة صورك من على نتائج البحث، لأن تقنيات إنستجرام غير مرتبطة مباشرة بتلك المحركات.

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جدير بالذكر استحوذت فيسبوك، على موقع جيفي الشهير لصناعة ومشاركة الصور المتحركة المعروفة باسم جي.آي.إف، وتكلفة الصفقة، التي لم يجر الكشف عنها، قدرها موقع أكسيوس الإخباري بنحو 400 مليون دولار، ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلبين للتعقيب.