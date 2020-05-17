شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تستعين بالذكاء الاصطناعى لمكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل مجلس البحوث العلمية والصناعية الهندى (CSIR) جنبًا إلى جنب مع شركة إنتل الهند والمعهد الدولى لتكنولوجيا المعلومات (IIIT) معًا للتوصل إلى اختبار لفيروس COVID-19 أسرع وأقل تكلفة لاكتشاف تسلسل فيروس كورونا وإيجاد علاج فعال، إذ ستعمل هذه الفرق على نموذج المخاطر القائم على الذكاء الاصطناعى للمرضى.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة العلوم و التقنية الهندية: "تعمل شركة Intel India على تطوير نظام شامل يتكون من تطبيقات متعددة وأجهزة اختبار وعبارات تجميع البيانات وجمع البيانات و SDK لتبادل البيانات ومنصة مركز نموذج AI".

وقال الدكتور شيخار سى ماندى نائب رئيس CSIR: "إن الشراكات متعددة التخصصات هى مفتاح معالجة تحدى COVID-19 ويسعد CSIR بالتعاون مع IIIT-Hyderabad و Intel India التى تجلب نقاط القوة التكميلية فى علم الجينوم والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي".

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وستعمل مختبرات CSIR مع المستشفيات لإجراء التشخيصات بينما ستقوم IIIT بتطوير خوارزميات "التقسيم الطبقى للمخاطر" التى يمكن أن تساعد فى اكتشاف الأدوية واللقاحات للاستعداد على المدى الطويل لمكافحة المرض.

وقد أقرت CSIR أيضًا مشروعًا لتطوير الأجسام المضادة البشرية كعلاج لعدوى COVID-19، وتمت الموافقة على المشروع من قبل CSIR فى إطار برنامجها NMITLI (مبادرة الألفية الجديدة لقيادة التكنولوجيا الهندية) ، ومع هذا المشروع، تبحث CSIR فى نظام علاجى بديل من خلال توليد أجسام مضادة بشرية فعالة ومحددة يمكنها تحييد فيروس COVID-19.

وفى الوقت نفسه، أنشأ مختبر CSIR ومقره دورجابور بالتعاون مع المعهد المركزى لبحوث الهندسة الميكانيكية جهازًا آليًا يسمى جهاز الروبوت الآلى المساعد للرعاية الصحية بالمستشفى لمساعدة العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الخطوط الأمامية فى الحفاظ على المسافة الجسدية من المصابين بالفيروس التاجي.

ويمكن التحكم فى هذا الروبوت ومراقبته من خلال مقصورة التمريض مع محطة تحكم لها ميزات مثل التنقل، وتفعيل الدرج لتوفير الأدوية والطعام للمرضى، وجمع العينات والتواصل السمعى البصري.