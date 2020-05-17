تكنولوجيا: صور حية لهاتف Honor X10 المرتقب قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصورة الحية لهاتف Honor X10 قبل إنطلاق مؤتمر Honor للإعلان عن الإصدارات الجديدة في 20 من مايو، حيث كشفت الصور الحية عن الألوان التي ينطلق بها الهاتف قريباً.

تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم خلال أيام للإعلان عن سلسلة هواتف Honor X10 الجديدة، التي شغلت بالفعل العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن صور حية لألوان الهاتف.

تؤكد التسريبات المصورة الحية التي ظهرت اليوم على أن هاتف Honor X10 ينطلق قريباً بثلاثة إختيارات في الألوان وهم البرتقالي، الأسود، وأيضاً الأزرق.

كما يتميز هاتف Honor X10 بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، مع وحدة مستطيلة الشكل للكاميرة الخلفية التي تتضمن إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع فلاش LED، كما تظهر عبارة “Super Night Vision” في إعدادات الكاميرة، والتي تشير إلى تحسينات في نمط التصوير الليلي في الهاتف.

أيضاً إلى أسفل وحدة الكاميرة الخلفية يظهر شعار ” AI ” لتقنية الذكاء الإصطناعي، إلى جانب ” RYYB” التي تؤكد على ميزة فلاتر RYYB في الكاميرة الرئيسية، ولقد أكدت التسريبات السابقة على أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر بدقة macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

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وقد كشفت الصور الحية أيضاً عن تصميم الشاشة الكاملة للهاتف بدون نتوء أو ثقب للكاميرة الأمامية، حيث تتميز كاميرة السيلفي بتصميم منبثق مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً أكدت التسريبات على أن هاتف Honor X10 يأتي بشاشة LCD بحجم 6.63 إنش، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يتضمن الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

أيضاً ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع 22.5W، كما أكدت التسريبات السابقة على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Kirin 820، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G، ومن المتوقع أن تقدم الشركة إصدار Pro أيضاً خلال الفعاليات القادمة.

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