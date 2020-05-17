منع سرقة الواي فاي : كيف تكتشف من يسرق الواي الفاي الخاص بك

سرقة الواي فايف هي واحدة من أكثر وأسهل عمليات السرقة التي تحدث يومياً في كل المنازل والأماكن العامة والخاصة وهذا لآن القليل من المستخدمين هو من يولي حماية شبكة الواي فاي الخاصة به إهتماماً حقيقياً ويحاول حمايتها ومنع سرقتها.

المشكلة الحقيقية تكمن في معرفة وإكتشاف حالة سرقة الواي فاي الخاص بك لتتمكن من حماية نفسك من هذه العملية ولتبدأ بأخذ تدابير إحتياطية لزيادة ورفع أمان شبكة الواي فاي الخاصة بك، هذا بالطبع لن يحدث إلا إن تمكنت من إكتشاف سرقة الواي فاي، واليوم عزيزي المستخدم سنتحدث معكم عن طريقة إكتشاف سرقة الواي فاي بأكثر من شكل ممكن .

طريقة إكتشاف سرقة الواي فاي :

حسناً هناك خدعة بسيطة لتتمكن من معرفة سرقة الواي فاي الخاص بك وسببها ومثل هذه الأمور، هذه الطريقة سهلة للغاية ولكنها في نفس الوقت هي أكثر الطرق ضماناً وسهولة حتى تتمكن حتى من تحديد السارق وهي بكل بساطة أن تشاهد الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بك.

ما أقصده هنا هو أن تشاهد أسماء وأنواع جميع الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بك وبالطبع الجهاز الذي تجده غريباً أو ليس من أجهزة منزلك فهو يخص السارق وسيكون عليك التعامل معه عن طريق حظره بكل سهولة.

لتتمكن من معرفة الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة هناك حلين أو طريقتين سهلتين للغاية وهما إما إستخدام برنامج خاص لعرض الأجهزة المتصلة أو عرض الأجهزة المتصلة من خلال الراوتر الخاص بشبكة الواي فاي الخاصة بك .

إستخدام برنامج خاص لعرض الأجهزة المتصلة لإكتشاف سارق الواي فاي :

هناك الكثير من البرامج التي تعرض الأجهزة المتصلة بالواي فاي وهي تختلف من مستخدم لآخر وتختلف حسب التفضيلات الشخصية، فيمكنك مثلاً إستخدام برنامج Selfishnet وهو واحد من أشهر البرامج الخاصة بمراقبة شبكات الواي فاي كما يمكنك من خلاله أن تحظر جهازاً بعينه أو تمنعه بشكل كامل من الإتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بك.

يمكنك أيضاً أن تستخدم برنامج آخر مثل Fing وهو واحد من البرامج المميزة أيضاً وسهلة الإستخدام والذي يفيد في عملية مراقبة شبكة الواي فاي بشكل عام ومعرفة الأوقات المزدحمة وغيرها.

من خلال تطبيق الموجه Router الخاص بك :

هذه الطريقة تتعتبر أبسط ولكن تعتمد على وجود نظام لجهاز الراوتر الخاص بك يدعم عرض الأجهزة المتصلة بالشبكة، معظم الأجهزة الجديدة التي تدعم إتصال VDSL الجديد تدعم هذه الخاصية.

لتتمكن من الوصول إلى هذه الخاصية فسوف نشرحها على جهاز واي فاي شبكة وي أو تي إي داتا سابقاً.

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قم بالتوجه إلى عنوان 192.168.1.1 ثم أدخل كلمة السر الخاصة بك وإسم المستخدم .

في الشاشة الرئيسية ستجد أمامك الواجهة التالية وستلاحظ هنا رقم الأجهزة وعددها المتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بك وفي حالتي هنا هي 14 جهاز تقريباً.

يمكنك الآن الضغط على كلمة Connected Devices لتظهر لك الشاشة التالية :

الآن قم بالضغط على كلمة More لتظهر لك قائمة بجميع الأجهزة المتصلة وفي حالتي عددها 13 جهاز بالسرعات الواصلة لكل جهاز ونوعها إن كانت جهاز كومبيوتر أو هاتف محمول.

تابع أسماء كل الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بك وإن كانت هناك جهاز غريب قم بتسجيل عنوان الـ Mac Address الخاص به وقم بحظره من أي برنامج حظر مثل Selfishnet أو غيره.