شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون ترفع دعوى قضائية ضد المحتالين فى الولايات المتحدة والهند.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت أمازون دعوى قضائية ضد مجموعة محتالين دولية في ولاية واشنطن والهند، واللتين طورتا خطة دعم تقني لإشراك الناس - عبر تطبيقات أمازون مزيفة - الذين كانوا يتطلعون إلى إعداد سماعات صوت ذكية تم تمكينها من Alexa في المنزل، مقابل 150 دولارًا لخطط حماية الجهاز.

وبحسب موقع tOI الهندى فزعمت أمازون أن هناك عملية احتيال تديرها شركتان للدعم الفني - Robojap Technologies ومقرهما كوفينجتون بولاية واشنطن، وQuatic Software Solutions ومقرهما في Zirakpur، بنجاب بالهند.

وفي دعوى قضائية مدنية مرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل، قال عملاق التجارة الإلكترونية أنه بمجرد تنزيل العملاء للتطبيقات المزيفة التي تحمل علامة أمازون، "تم حثهم على الاتصال برقم دعم العملاء ويمكن أن يتم تحصيل 150 دولارًا مقابل خطط حماية غير مجدية"، حسب CNET.

وقال متحدث باسم أمازون فى بيان: "تعمل أمازون بجد لحماية عملائنا، وسوء الاستخدام الصارخ لعلامتنا التجارية لخداع العملاء غير المرتابين الذين يقومون بإعداد أجهزتهم الجديدة أمر مروع"، وقالت الشركة إنها تلقت "عددًا من الشكاوى حول ضحايا روبوجاب المضللين للاعتقاد بأنهم ينتمون إلى أمازون وبيعهم خدمات غير مرغوب فيها".

Advertisements

ووفقًا لدعوى أمازون فطور المدعى عليهم مواقع ويب وتطبيقات جوال مزيفة زعمت أنها تساعد الأشخاص في إعداد وتجهيز أجهزة Alexa الجديدة، فيما لم يعد موقع Quatic المدرج على الإنترنت موجودًا على الإنترنت، لكن الدعوى تقول Robojap تدير Quatic.

وقد تم إلغاء تنشيط "دليل الإعداد لإيكو" و "تعليمات وإرشادات إعداد إيكو"، وهما تطبيقان للجوال على متجر Google Play يُزعم أن هذه الشركات تستخدمهما لجذب العملاء، ووفقًا لتيم ماكي، استراتيجي الأمن الرئيسي في مجموعة Synopsys Software Integrity Group، فإن مكالمات دعم العملاء المزيفة ليست جديدة.

وقال: "كذلك هي مواقع الويب المشكوك فيها التي تدعي أنها تحتوي على التنزيل أو برنامج التشغيل أو التصحيح الذي تبحث عنه ولكن لا يمكنك العثور عليه على موقع البائع على الويب. كل هذه الحيل تتلاعب بحقيقة أن التكنولوجيا الحديثة غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا مما يفضله المستخدم".

واستكمل: "في هذه الحالة، من مصلحة أمازون أن يكون لمستخدمي Alexa الانطباع الأول الإيجابي، حيث إن فرض 150 دولارًا على مكالمة دعم فنى يتعارض مع هذا الهدف، لذلك من المحتمل أن يكون خداعًا، وكذلك أي مطلب لاستخدام أي تطبيق تابع لجهة خارجية لإعداد اليكسا " حيث توفر أمازون إعداد جهاز Alexa مجانًا، بشكل أساسي من خلال تطبيق Alexa للجوال الخاص به.