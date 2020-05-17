شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو جوجل يواجهون مشكلة بأجهزة اللاب توب أثناء العمل بالمنزل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقد مر ما يقرب من شهرين منذ أن تم إجبار موظفى المكاتب من جميع أنحاء العالم على العمل من المنزل، لكن تواجه بعض الشركات مشكلات معينة نظرا للوضع الصعب الذى يمر به العالم، إحدى هذه الشركات هى جوجل، فوفقًا لتقرير صادر عن CNBC، أبلغت الشركة الموظفين أن المعدات اللازمة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة متوفرة بشكل محدود فقط.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن جوجل ألغت جميع تحديثات أجهزة الكمبيوتر المحمول التى كان من المفترض أن تحدث لموظفيها، ويستشهد تقرير CNBC بالمستندات التى تمت مشاركتها داخليًا بواسطة جوجل.

ووفقًا لـ CNBC تقول شركة جوجل بواحد من هذه المستندات: "لا يعد العمل عن بُعد عملية قابلة للتطوير كما أن المعدات الأساسية ليست متاحة بسهولة فى العديد من المواقع، ونبذل قصارى جهدنا للحصول على أكبر عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولكن ليس من الممكن حاليًا تزويد الجميع بجهاز كمبيوتر محمول".

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وقالت جوجل أيضًا إنه يجب على الموظفين ألا يعتقدوا أن الأمر مقصود لأنها تحاول جاهدة مساعدة أكبر عدد ممكن من موظفيها فى هذا الوقت غير المؤكد، وأنه على الموظفين التفهم بأنه نظرًا لاضطرار الشركة للتحرك بسرعة فقد يكون فاتها عدد من الحالات.

ويعد الموظفون الأكثر تأثراً بهذا القرار هم الذين يعملون بعقد وبشكل مؤقت، وويشكل هؤلاء الموظفون، وفقًا لـ CNBC ، ما يقرب من نصف إجمالى قوة الموظفين فى جوجل.

أما الموظفون الذين يتم منحهم الأولوية هم "Nooglers"، الذين تم تعيينهم مؤخرًا بدوام كامل بواسطة جوجل، كما أن الأشخاص الذين فقدت أجهزتهم أو سُرقت أو تحطمت تمامًا يتم إعطاؤهم الأولوية أيضًا عندما يتعلق الأمر بمعدات الأجهزة.

جدير بالذكر أعلن الرئيس التنفيذى لشركة ساندر بيتشاى الأسبوع الماضى أن جوجل ستبدأ فى إعادة موظفيها إلى المكاتب اعتبارًا من شهر يونيو ولكن بطريقة تدريجية ودقيقة، فى البداية.