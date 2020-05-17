تكنولوجيا: بالخطوات.. طريقة إجراء مكالمات الفيديو عبر ميزة Messenger Rooms الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فيس بوك مؤخرا أداة الدردشة الجماعية الجديدة التي يطلق عليها Messenger Rooms لمنافسة تطبيقات Zoom وSkype وخدمات مؤتمرات الفيديو الأخرى، حيث إن Messenger Rooms متاحة الآن للويب وأنظمة Android وiOS، وتتيح ما يصل إلى 50 شخصًا فى الدردشة في نفس الوقت. ولا يحتاج المشاركون إلى حساب فيس بوك للدردشة، لذلك إذا كنت تتطلع إلى إنشاء Messenger Rooms مع أصدقائك وعائلتك وقضاء بعض الوقت الجيد في الدردشة معهم، فاتبع هذه الخطوات:المتطلبات المسبقة:
- أحدث إصدار من تطبيق Messenger.
- اتصال بالإنترنت.
- حساب فيس بوك فعال.
- افتح تطبيق Messenger على هاتفك الذكي.
- اضغط فوق علامة التبويب أشخاص في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.
- اضغط فوق إنشاء غرفة.
- لإضافة الأشخاص الذين ليس لديهم حساب على فيس بوك Facebook ، يمكنك مشاركة رابط الدعوة معهم. حيث يمكنك إضافة ما يصل إلى 50 شخصًا في غرفة واحدة.
كيفية الانضمام إلى غرفة باستخدام الرابط المشترك بواسطة المضيف:
وفقًا لفيس بوك لا يحتاج المستخدمون إلى تنزيل تطبيق Messenger أو أي برنامج آخر، يمكنهم ببساطة استخدام الرابط المشترك للانضمام عبر Messenger على الويب عبر الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي.
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