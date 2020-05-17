أمريكا تعتمد أول أداة فحص كورونا يستعملها الناس ذاتياً

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سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، يوم السبت، باستعمال أداة جديدة لجمع عينات من الأنف بهدف إخضاعها لفحص كوفيد-19، وهو ما يرفع عدد أدوات الفحص في البلد الذي يسعى لتسريع وتيرة الاختبارات.
وأقرّت إدارة الغذاء والدواء في 21 أبريل أول أداة فحص يستعملها الناس ذاتيا عبر أخذ عينة من الأنف، وهي من صنع شبكة المختبرات “لاب كورب”.
ووافقت الإدارة في 8 مايو على فحص صمّمته جامعة روتغرز، يقوم على أخذ عينة من اللعاب ثم ينقلها من خضع للفحص إلى مختبر.
ويخصّ الإذن الصادر، يوم السبت، أداة فحص عبر أخذ عينة من الأنف، من صنع شركة “إيفرليول”، يمكن تحليلها بطرق مختلفة.
ويتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول وترسل في وقت قصير إلى مختبر ليحللها، بحسب ما نقلت رويترز.
وحظيت أداتان من صنع الشركة بترخيص، ويمكن أن يتم السماح بأدوات أخرى، وفق وكالة الغذاء والدواء.
ويشترط في عدة مناطق من البلاد أن تظهر على الشخص أعراض، وتسجّل إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في المنطقة، حتى يسمح له بالحصول على أداة فحص.
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