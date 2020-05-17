تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Realme X50 Pro Player Edition، وسعره

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Realme في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الأول الموجه للاعبين في اليوم 25 من شهر مايو الجاري يحمل إسم Realme X50 Pro Player Edition. قامت شركة Realme فعلاً بنشر بعض الصور لهذا الهاتف والتي أكدت لنا قدومه مع أربع كاميرات في الخلف. الآن، حصلنا من مصدر صيني موثوق به على المواصفات التقنية لهذا الهاتف.

هذا المصدر يقول أن الهاتف Realme X50 Pro Player Edition سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

هذا المصدر ذكر كذلك أن الهاتف Realme X50 Pro Player Edition سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.

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وبصرف النظر عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Realme X50 Pro Player Edition، فقد كشف لنا هذا المصدر كذلك أن هذا الهاتف سيُعرض للبيع في السوق مقابل 3299 يوان صيني، وهو ما يُعادل 465 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.