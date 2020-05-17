المواصفات التقنية للهاتف Surface Duo المُزدوج الشاشة مخيبة للآمال

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام 2019، أعلنت مايكروسوفت عن Surface Duo. لقد كان إعلانًا مثيرًا نوعًا ما نظرًا لأننا سمعنا شائعات حول قدوم هاتف ذكي يحمل العلامة التجارية Surface منذ فترة طويلة. كان من المقرر أن يتم إطلاق هذا الهاتف في العام 2020، ويبدو أن ذلك سيحدث حقًا، ولكن هناك بعض الأخبار غير السارة التي ينبغي عليك سماعها أولاً.

عندما تم الإعلان عن الهاتف Surface Duo في العام 2019، قيل أنه سيضم المعالج Snapdragon 855 الذي كان آنذاك هو المعالج الرائد لدى شركة كوالكوم. الآن، بعدما أصبحنا في العام 2020 ومع إطلاق المعالج Snapdragon 865، كنا نتوقع أن تقوم شركة مايكروسوفت على الأقل بتحديث المعالج لجعل Surface Duo متوافقًا مع معايير اليوم.

ومع ذلك، كشف تقرير من Windows Central أن الشركة ستلتزم بإستخدام المعالج Snapdragon 855، وهو أمر مخيب للآمال إلى حد ما. كما تبدو المواصفات الأخرى للهاتف مخيبة للآمال بعض الشيء إذا كانت صحيحة، مثل البطارية التي تبلغ سعتها 3460mAh، والذاكرة التخزينية التي تبلغ سعتها 64GB، والتي تعد صغيرة جدًا وفقًا لمعايير اليوم.

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يُقال أن البطارية قادرة على توفير يوم كامل من الإستخدام، ولكن علينا أن نتساءل عن مدى صحة هذه الإدعاءات، وخاصة بالنظر إلى حقيقة أن Surface Duo سيستخدم شاشتين بحجم 5.6 إنش لكل واحدة، مما يعني أنه سيكون أكثر إستهلاكًا للطاقة مقارنة مع الهواتف الذكية المُزودة بشاشة واحدة. لن يكون هناك أيضًا دعم لشبكات الجيل الخامس 5G ولا دعم لتقنية الشحن اللاسلكي. وبغنى عن القول، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن إذا كانت هذه المواصفات صحيحة، فيجب أن نتساءل كيف تتوقع مايكروسوفت أن يتنافس Surface Duo مع الهواتف الذكية الحديثة المتاحة في السوق اليوم.