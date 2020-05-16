تكنولوجيا: الفيس بوك تبدأ في دفع Messenger Rooms الآن لجميع المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة الفيس بوك في دفع Messenger Rooms لمكالمات الفيديو، على أن تتوفر الخدمة لجميع المستخدمين في أنحاء العالم.

تتنافس تطبيقات التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة لجلب مميزات أكثر في مكالمات الفيديو المطلوبة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، والفيس بوك أيضاً تبدأ منافسة مع تطبيق Zoom من خلال تطبيق Messenger Rooms لمكالمات الفيديو.

يمكن للمستخدمين الآن من خلال Messenger Rooms بدء إجتماعات الفيديو من خلال التطبيق، مع دعم حتى 50 مشترك في مكالمات الفيديو، إلى جانب دعم المستخدم بأدوات وإختيارات أكثر للتحكم.

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أيضاً يمكن للمستخدمين تنشيط ميزة Messenger Rooms عبر الفيس بوك أو ماسنجر، حيث يتاح للمستخدمين تنشيط الخدمة في تطبيق الفيس بوك عبر News Feed أو المجموعات أو أيضاً الأحداث.

أيضاً عند إنشاء المستخدم لغرفة Messenger Rooms يمكن مشاركة الرابط مع المستخدمين الأخرين لتكوين المجموعة، دون الحاجة لوجود حساب مسبق للمشتركين في تطبيق الفيس بوك، ومن ثم سيكون لدى المضيف إختيارات للتحكم في المشتركين في المجموعة، وأيضاً إغلاق المجموعة ومنع إنضمام مشتركين أخرين.

يذكر أن تطبيق Messenger Rooms متوفر الآن للتحميل عبر متجر تطبيقات ابل iOS وأيضاً متجر جوجل بلاي، إلى جانب متجر تطبيقات مايكروسوفت لمنصة ويندوز، وايضاً عبر متجر Mac.

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