تكنولوجيا: NVIDIA تصدر خمسة عوالم جديدة لـ “Minecraft” مع RTX

الجميلة ، ويتعلمون العيش بعيدًا عن الأرض في قريتها المستوحاة من إيطاليا.

لبقاء على قيد الحياة في خريطة خارجية جديدة تستخدم العديد من المفاهيم والتطورات والميزات الموضحة في السابق. في هذا العالم

من أجل إكمال وضعي اللعبة في أسرع وقت ممكن.

هي لعبة صغيرة مستقلة جديدة تتميز بكهف غامض مليء بالألغاز والفخاخ والأسرار والتحديات الممتعة. الهدف هو العثور على

مع أشعة من غروب الشمس المشرقة بسعادة عبر المدينة. مع حلول الليل ونمو الظل لفترة أطول وأكثر

The Dark Village RTX

من

Wyld

هو

تفرخ للبقاء في قرية مهجورة متضخمة في الغابة ، حيث تقف دمى المفقود المنسية منذ فترة طويلة. تحت هذه القرية يكمن عالم الرعب الخفي. سيتابع اللاعبون

المهمة ،

ويحلون الألغاز التفاعلية ، ويكتشفون الأسرار ، ويختبرون الظلال الغنية التي يتم تتبعها بالأشعة لمعرفة ما إذا كان عقلك على قيد الحياة مع مرور الأيام.