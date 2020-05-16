تكنولوجيا: مواصفات جهاز Surface Duo بالشاشة المزدوجة قبل إنطلاقه رسمياً للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل عملاق البرمجيات الآن على إجراء إختبارات على جهاز Surface Duo بالشاشة المزدوجة، واليوم إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات هذا الجهاز قبل إنطلاقه للأسواق.

يتميز جهاز Surface Duo باثنان من الشاشات المميزة بقياسات متساوية، مع فواصل تربط كلا الشاشتين، وتدعم إنحناء الجهاز 360 درجة، كما يتميز Surface Duo بتصميم نحيف بسماكة 4.8مم عند فتح الشاشة، أو 9.6 مم عند غلق الشاشات.

أيضاً يضم جهاز Surface Duo اثنان من شاشات AMOLED بحجم 5.6 إنش لكل شاشة، بدقة عرض 1800 في 1350 بيكسل، وإطارات واضحة تحيط بالشاشة.

كما يأتي جهاز Surface Duo بنظام تشغيل Android 10، على أن يدعم الترقية لنظام تشغيل Android 11 لاحقاً، كما يدعم الجهاز قلم Surface Pen.

Advertisements

ويأتي جهاز Surface Duo برقاقة معالج Snapdragon 855 من العام الماضي، حيث تشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت كانت قد أنهت تصميم تكوينات الجهاز الداخلية قبل إطلاق الإصدار الجديد من رقاقات المعالج Snapdragon 865، لذا لن يدعم الجهاز رقاقة X55 5G.

أيضاً يأتي جهاز Surface Duo بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، لذا تشير التوقعات إلى أن الجهاز يأتي في الفئة المتوسطة، حيث تبدأ الذاكرة العشوائية في الإصدارات المميزة من 8 جيجا بايت رام، كما يأتي الجهاز بسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً لا يدعم التخزين الخارجي.

وفي إعدادات الكاميرة يضم جهاز Surface Duo كاميرة واحدة بدقة 11 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، بحجم بيكسل 1.12um، كما يدعم الجهاز تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، ويضم بطارية بقدرة 3460 mAh.

يذكر أن جهاز Surface Duo يأتي بتطبيقات مايكروسوفت مثبتة مسبقاً لدعم إستخدام الشاشات المزدوجة في التطبيقات عن طريق عمليات السحب والإفلات بين التطبيقات، وهي من المميزات التي ستقتصر في البداية على تطبيقات مايكروسوفت.

المصدر

اعلان





