سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية الأولى من OnePlus ستصل في شهر يوليو مع تصميم مألوف

فاطمة أيت طالب - دبي - على مر السنين، قامت شركة OnePlus بإطلاق مجموعة من الهواتف وعدد قليل من سماعات الأذن التي تحمل العلامة التجارية OnePlus Bullets، ولكن الشركة لم تكشف بعد عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية الخاصة بها. ومع ذلك، وفقا لإشاعة جديدة، فمن المقرر أن يتغير ذلك في شهر يوليو المقبل. من قبيل الصدفة، من المتوقع أن يصل الهاتف OnePlus Z في نفس الشهر تقريبًا، لذلك لا تتفاجأ إذا تم الإعلان عن هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هذه.

وبالحديث عن المفاجآت، فالتسريب الأول الذي حصلنا عليه اليوم يكشف لنا أن سماعات الأذن اللاسلكية الأولى القادمة من شركة OnePlus ستأتي بتصميم يذكرنا كثيرًا بتصميم سماعات AirPods من آبل. والصورة التي تراها أعلاه تجسد التصميم الحقيقي لسماعات OnePlus القادمة، على الأقل هذا ما أشار إليه

إنه تصميم شائع للغاية، وتم تقليده من قبل العديد من الشركات قبل OnePlus، فهو تصميم يملك ميزة كبيرة تتمثل في تلك ” السيقان ” التي يمكن أن تحتوي على ميكروفونات مما يجعلها قريبة من فمك، وهو الأمر الذي يجب أن يساعد الأشخاص الذين تتصل بهم على معرفة ما تقوله.

ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول المواصفات التقنية أو الإسم الذي ستحمله هذه السماعات، ولكن لا تتفاجأ إذا تم تسويقها بإسم OnePlus Bullets Truly Wireless أو شيء مشابه.

