LG تسجل 13 إسم جديد من أجل سلسلة الهواتف الذكية LG Q Series

فاطمة أيت طالب - دبي - يُشير تقرير من موقع My LG Phones إلى أن شركة LG تقدمت بطلب للحصول على 13 إسمًا جديدًا لأجهزتها المستقبلية التي ستكون جزءًا من تشكيلة LG Q Series المتوسطة. وقدمت شركة LG طلبًا لمكتب الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية للحصول على أسماء جديدة تشمل LG Q31 و LG Q32 و LG Q33 و LG Q51 و LG Q51S و LG Q52 و LG Q53 و LG Q61 و LG Q62 و LG Q63 و LG Q91 و LG Q92 و LG Q93. تم حفظ جميع الأسماء تحت فئة Class 9 مما يشير إلى أنها مخصصة للهواتف الذكية.

تحتوي جميع هواتف LG Q Series هذه على طرازات حالية في تشكيلتها بإستثناء LG Q30 Series. نحن نتوقع أن تحل تشكيلة LG Q30 Series محل تشكيلة LG K10 Series مع تبني نظام ترقيم جديد أفضل من إطلاق هاتف جديد بنفس الرقم متبوعًا بالسنة التي تم إصداره فيها.

الجهاز الوحيد في القائمة الذي تم الإعلان عنه بالفعل هو LG Q51، والذي أعلنت عنه شركة LG في شهر فبراير الماضي مع مواصفات تقنية متواضعة تشمل المعالج MediaTek Helio P22، و3GB من الذاكرة العشوائية، وشاشة +HD بحجم 6.5 إنش، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

Advertisements

يمكننا بالتأكيد أن نتوقع ظهور المزيد من هواتف LG Q Series خلال الأشهر القليلة القادمة.