شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من أبل لجوجل.. هكذا ستتعامل شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتهاء العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه العديد من دول العالم إلى إنهاء حالة الإغلاق والعزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، والعودة للأعمال مرة أخرى، وهو الأمر الذى ينطبق على العديد من شركات التكنولوجيا أيضا، حيث قررت العديد من الشركات قرارات مختلفة فيما يتعلق بعودة موظفيها للعمل مرة أخرى والتى نعرض أبرزها كما يلى:

سمحت شركة جوجل للموظفين بالعمل من المنزل لبقية العام، بالتزامن مع وضع الشركة خططا لإعادة فتح مكاتبها قريبا، حسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث قال الرئيس التنفيذي لجوجل "ساندر بيتشاي": "الموظفون الذين بحاجة إلى العودة إلى المكتب يمكنهم فعل ذلك من يوليو، مع تطبيق إجراءات أمان محسنة، مضيفا أن غالبية الموظفين القادرين على أداء وظائفهم من المنزل سيسمح لهم بذلك حتى نهاية العام". وكانت جوجل في البداية قد أوضحت أنها ستسمح بسياسة العمل من المنزل حتى الأول من يونيو، ولكنها مددت ذلك لسبعة أشهر إضافية.

فيما أوضح متحدث باسم "فيس بوك" أن الشركة اتخذت الخطوة التالية في سياستها للعودة إلى العمل، وأعلنت أن أي شخص يستطيع القيام بعمله عن بعد يمكنه اختيار العمل من المنزل حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن "فيس بوك" ما زالت تحدد الموظفين الذين سيطلب منهم الحضور.

وكانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي من بين أوائل شركات التكنولوجيا التي طلبت من موظفيها بدء العمل عن بعد، كما منحت للموظفين 1000 دولار (807 جنيهات إسترلينى) مكافآت مقابل تكاليف العمل من المنزل ورعاية الأطفال.

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بينما أعلنت شركة مايكروسوفت بقيادة ساتيا ناديلا أنها تمنح موظفيها خيار العمل من المنزل حتى أكتوبر، وفقًا للتقرير، فقد قامت الشركة بتعديل عملها من سياسات المنزل هذا الأسبوع، وقالت مايكروسوفت في بيان للناشر: "في 4 مايو أكدنا أنه عند رفع القيود، سيظل العمل من المنزل اختياريًا حتى أكتوبر ما لم يكن الموظفون في دور أساسي بتفويض السلطات المحلية بخلاف ذلك.

أما شركة أمازون بقيادة جيف بيزوس، فقد أخبرت الموظفين الذين يمكن القيام بعملهم من المنزل أنهم يمكنهم القيام بذلك حتى 2 أكتوبر على الأقل، مما يضع جدولًا زمنيًا للعودة إلى العمل للعديد من الموظفين حيث تواجه الشركة تدقيق في ظروف مستودعاتها، وقال متحدث باسم أمازون: "الموظفون الذين يعملون في وظيفة يمكن القيام بها بفعالية من المنزل مرحب بهم للقيام بذلك حتى 2 أكتوبر على الأقل"، مضيفًا أنه ينطبق على هذه الأدوار على مستوى العالم.

فيما قالت شركة "تويتر" إنها ستسمح لبعض القوى العاملة بمواصلة العمل من المنزل "إلى الأبد" إذا رغبوا في ذلك، وأكدت شركة التواصل الاجتماعي، أن تجربة العمل من المنزل خلال الأشهر العديدة الماضية أظهرت أنها يمكن أن تعمل على نطاق واسع، وستسمح بها للموظفين الذين يتقدمون بطلب لذلك.

وقالت نائبة رئيس تويتر جنيفر كريستي: "إذا كان موظفونا في دور ووضع يسمح لهم بالعمل من المنزل ويريدون الاستمرار في ذلك إلى الأبد، فسوف نحقق ذلك"، وأوضحت أنه: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن مكاتبنا ستكون جاهزة ومريحة مع بعض الاحتياطات الإضافية، عندما نشعر أنها آمنة للعودة إلى العمل".

وقالت "تويتر" إنها ألغت جميع الأنشطة الداخلية لشركتها حتى نهاية العام الجاري، ويمكن أن تمتد إلى عام 2021، كما أنها لا تتوقع إعادة فتح معظم مكاتبها، أو دعم سفر موظفيها للعمل قبل سبتمبر المقبل.