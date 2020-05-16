شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات ألعاب الفيديو تحقق أرقاما تاريخية بسبب كورونا وتصل لـ10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحليل ربع سنوى من مجموعة أبحاث السوق NPD، أن الإنفاق على ألعاب الفيديو فى الولايات المتحدة، والذى يتضمن مبيعات الألعاب والبضائع، حقق ارتفاعا تاريخيا خلال الربع الأول من عام 2020، حيث وصل إلى 10.86 مليار دولار - بزيادة 10 بالمئة تقريبًا عن العام الماضي.

ووفقا لموقع "ديلى ميل"، ، كان هناك حوالى 9.5 مليار دولار من هذا الرقم الإجمالى مرتبط بشكل مباشر بشراء محتوى ألعاب الفيديو، وفقًا لتقارير NPD، فأن إجراءات الإغلاق لا شك فيها وراء الارتفاع الكبير فى المبيعات.

وأوضح مات بيسكاتيلا، محلل NPD ، لموقع TechCrunch ، إن ألعاب الفيديو جلبت الراحة والاتصال بالملايين خلال هذه الفترة الصعبة.

وقال: "نظرًا لأن الأشخاص قد مكثوا فى المنزل أكثر، فقد استخدموا الألعاب ليس فقط للهروب والفرار، ولكن أيضًا كوسيلة للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، سواء كان ذلك على وحدة التحكم أو الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصى أو الواقع الافتراضى، شهدت الألعاب نموًا ونموًا فى المبيعات خلال الربع الأول".

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كما أدت زيادة مبيعات الألعاب، ولا سيما مبيعات Animal Crossing: New Horizons ، إلى ارتفاع كبير فى سوق وحدات التحكم أيضًا.

فى الآونة الأخيرة، أصبحت وحدة التحكم التابعة لشركة Nintendo Switch هى وحدة التحكم الأكثر مبيعًا للشركة فى جميع الأوقات، وفى الشهر الماضى أفادت عملاق الألعاب أن المبيعات تضاعفت على أساس سنوي.

كما أصبح أحدث إصدار من Nintendo Animal Crossing أيضًا أفضل لعبة مبيعا فى عام 2020 وأفضل لعبة Animal Crossing مبيعا على الإطلاق.