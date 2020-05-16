شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على قاعدة بيانات تضم معلومة مسروقة لأكثر من 22 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف خبير أمنى أسترالى عن تسريب البيانات الشخصية لعشرات الملايين من المستخدمين فى خرق للبيانات دون مصدر واضح، إذ قال الباحث تروى هانت إن الانتهاك -الذى أطلق عليه اسم "db8151dd" الذى تم الكشف عنه له فى فبراير- تضمن معلومات خاصة لأكثر من 22 مليون شخص تم تخزين بياناتهم على خادم متاح للجميع.

ووفقا لموقع "ديلى ميل " البريطانى فمن بين المعلومات التى تم تسريبها عناوين البريد الإلكترونى وأرقام الهواتف والعناوين المادية والأسماء الكاملة والمسميات الوظيفية وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية.

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وعلى الرغم من اكتشاف مجموعة البيانات فلم يتمكن كل من هانت ولا خدمة الأمن، Dehashed، التى أتت إليه بالبيانات، من تحديد من يملك الخادم وما هى مصادر المعلومات التى تم الحصول عليها، كما أن الكثير من البيانات الموجودة فى قاعدة البيانات يمكن أن تكون قد تم حذفها من مصادر مثل فيس بوك أو لينكد إن.

وعلى الرغم من الفشل فى الكشف عن مصادر الانتهاك، أدخل هانت المعلومات فى قاعدة بيانات HaveIBeenPwned ، وهو موقع يسمح للأشخاص بالبحث عما إذا كانت عناوين بريدهم الإلكترونى قد تم ربطها باختراق أو اختراق مماثل.

وفيما يتعلق بالحماية من الانتهاكات، كتب هانت أنه أيضًا فى حيرة، إذ قال: "لا يوجد شيء يمكنك ولا يمكننى فعله حيال ذلك أكثر من أن تكون أكثر وعيًا من أى وقت مضى حول مدى انتشار معلوماتنا الشخصية دون موافقتنا وفى الواقع، دون علمنا، وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه لن تكون المرة الأخيرة التى سأكتب فيها مدونة على هذا النحو".