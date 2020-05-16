تكنولوجيا: روسيا تخطط لدراسة كوكب الزهرة.. اعرف التفاصيل

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وقال: "أظن أن خطوطا عريضة للبرنامج سيكشف عنها العام المقبل، والمقصود بالأمر هو البرنامج الكبير الذي يتضمن إرسال 3 بعثات فضائية مستقلة وليس مشروعا واحدا"، وحسب العالم الروسي فإن البعثة الأولى هي مسبار "فينيرا – دي" الذي يتوقع أن يطلق نهاية العام الجاري. وبعد عامين أو 3 أعوام سيطلق مسبار آخر، أما البعثة الثالثة فسيتم إرسالها إلى الزهرة في منتصف الثلاثينيات، حسب روسيا اليوم. وأوضح العالم أن كل بعثة تقضي بهبوط مسبار على سطح الكوكب واستخدام الأجهزة المختلفة لدراسة الغلاف الجوي للزهرة.
يذكر أن البعثة الفضائية الأولى التى تعد جزءا من البرنامج العام تتحقق كمشروع مشترك مع وكالة ناسا الأمريكية، وقد تم تأجيل المحادثات مع ناسا لسبب انتشار وباء فيروس كورونا. ولم يستبعد العالم الروسي أن تستأنف تلك المحادثات في نظام "أونلاين".
جدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتي كان أول بلد بدأ في دراسة الزهرة وأرسل إلى هناك بضع بعثات فضائية، بما فيها بعثة "فينيرا – 13" التي عملت في الغلاف الجوي للكوكب حيث تبلغ درجة الحرارة 500 درجة مئوية فوق الصفر لمدة ساعتين ونصف الساعة.
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