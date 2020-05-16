قفاز Snapback .. طريقة جديدة للحيلولة دون لمس فيروس كورونا

في عالم نسعى فيه لتجنب ملامسة الأشياء عندما نغادر المنزل، فإن هناك مجموعة من الأدوات التي تحاول مساعدتك على البقاء بعيدًا عن فيروس كورونا المستجد، ويبدو أن قفاز سناب باك (Snapback) هو الأكثر عملية من بينها، بحيث يسمح لك القفاز بفتح الأبواب والتعامل مع الأشياء في الهواء الطلق دون الاتصال المباشر بأي شيء.

ويعد قفاز سناب باك (Snapback) بالأساس عبارة عن قفاز تشبكه بشكل مريح بحزامك مع جهاز سحب آلي، وهو مشابه نوعًا ما لما نستخدمه في النزهات، بحيث إذا كنت تريد فتح الباب فكل ما عليك فعله هو مد يدك داخل القفاز المعلق بالقرب من خصرك، وفتح الباب، ومن ثم سحب يدك منه، مع العلم أن جهاز السحب الآلي يمتد عند ارتداء القفاز بحسب الحاجة.

ويبلغ سعر قفاز سناب باك 37 دولارًا، وتصنع شركة (Lambs) القفاز من قماش (WaveStopper)، الذي يحتوي بنسبة 70 في المئة على ألياف الفضة (سيلفر فليكس) SilverFlex ذات الخصائص المضادة للفيروسات والميكروبات، مما يساعد في الحفاظ على نظافة القفاز الخارجي والحد من انتقال الفيروسات والبكتيريا من سطح إلى آخر.

وتنبع القيمة الحقيقية هنا من فكرة أنه يوجد دائمًا قفاز قريب يمكنك ارتداءه وإبعاده بيد واحدة، دون الحاجة إلى لمس سطحه الخارجي، وبما أنه مضاد للفيروسات و الميكروبات إلى حد ما، فهذا أفضل، كما أنه بديل ممتاز للقفازات البلاستيكية وغيرها من القفازات الأخرى من أجل البقاء آمنًا والحفاظ على صحتك.

ويأتي القفاز بمقاس واحد يناسب الجميع، وهو قابل للفك عن جهاز السحب وقابل للغسل بالغسالة، ويعد مثالي لمحلات البقالة ومحطات الوقود والمصاعد والنقل المشترك وجميع الأماكن العامة.

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وفي حال كنت ترغب بصنع شيء مماثل بنفسك، فأنت بحاجة إلى جهاز سحب آلي (D-ring) بسيط بسعر 12 دولارًا، إلى جانب نوع من القفازات الضخمة مثل قفازات الفرن بسعر 15 دولارًا، لكنك تحصل في النهاية على أداة غير أنيقة مثل تلك التي تصنعها شركة (Lambs)، كما أنها لا تشمل ألياف (SilverFlex) المضادة للفيروسات، ولن يكون السعر أقل من 22 دولارًا، لذا، فإن هذه الصفقة مفيدة جدًا في حال كنت تريد راحة البال التي تأتي من قفاز معلق بحزامك.