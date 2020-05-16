تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط وان بلس لإطلاق سماعة لاسلكية في شهر يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن شركة وان بلس تستعد لإطلاق سماعة لاسلكية بتصميم يحاكي سماعة ابل خلال شهر يوليو المقبل.

قدمت شركة وان بلس خلال الفترة الماضية كلاً من سماعة Bullets اللاسلكية والمميزة بسلك للرقبة، كما كشفت خلال حدث OnePlus 8 مؤخراً عن سماعة Bullets Wireless Z التي تأتي بمستوى تسعير منخفض، وفي تفاصيل جديدة أشير إلى أن وان بلس في طريقها لإطلاق سماعة لاسلكية قريباً.

Advertisements

ولقد جاءت تسريبات عبر Max J توضح تصميم سماعة وان بلس اللاسلكية القادمة، والتي تأتي بتصميم يحاكي سماعة ابل اللاسلكية Airpods وفقاً للصورة التي نشرت في التسريبات، كما أشار Max J في تسريبات سابقة إلى أن شركة وان بلس تستعد لإطلاق هاتف OnePlus Z في يوليو برقاقة معالج Snapdragon 765G.

يذكر أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل أكثر حول سماعة وان بلس أو هاتف الشركة المرتقب OnePlus Z، إلا أن التوقعات تشير إلى أن وان بلس تقدم السماعة والهاتف في نفس الحدث الذي يعقد في شهر يوليو.

المصدر

اعلان





