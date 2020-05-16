هيئة الإتصالات الصينية تكشف لنا عن تصميم وكافة مواصفات الهاتف Redmi Note 10 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - Redmi Note 10 سيكون أول عضو في سلسلة هواتف Redmi Note Series يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه ومواصفاته التقنية الكاملة.

كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية أن الهاتف Redmi Note 10 القادم سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة، وسيضم مواصفات تقنية مميزة تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 820 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك الآن أن الهاتف Redmi Note 10 سيضم أيضًا كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 4420mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيصل كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI التابعة لشركة Xiaomi.

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للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Redmi Note 10، ولكن من المفترض أن يتم ذلك في المستقبل القريب نظرًا إلى أنه تم بالفعل رصد هذا الهاتف يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية.