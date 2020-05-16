ظهور معلومات جديدة حول المعالج MediaTek Dimensity 820 القادم من MediaTek

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة MediaTek حدثًا رئيسيًا يوم الإثنين المقبل الموافق لـ 18 مايو للإعلان عن معالج جديد متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. لم تكشف لنا شركة MediaTek عن هوية هذا المعالج، ولكن سمعنا في الأونة الأخيرة أن الشركة التايوانية ذاهبة في الواقع للكشف عن المعالج MediaTek Dimensity 820 5G. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على معلومات إضافية حول هذا المعالج.

في الواقع، لقد حصلنا اليوم على معلومات إضافية تُفيد أن المعالج MediaTek Dimensity 820 5G سيحصل على أداءٍ أفضل مقارنة مع المعالج MediaTek Dimensity 800 الحالي بحيث سيكون قادرًا على بلوغ تردد قدره 2.6GHz علمًا أن المعالج MediaTek Dimensity 800 الحالي يبلغ تردده كحد أقصى 2.0GHz فقط.

الشائعات الجديدة لمحت كذلك إلى أن المعالج MediaTek Dimensity 820 5G الجديد سيضم نواتين كبيرتين بتردد 2.6GHz ونواتين متوسطة الأداء بتردد 2.2GHz إضافة إلى أربعة أنوية مُقتصدة للطاقة بتردد 2.0GHz. ونحن نتوقع أن تستمر شركة MediaTek في إستخدام أربعة أنوية من فئة Cortex-A76 وأربعة أنوية أخرى من فئة Cortex-A55.

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وبطبيعة الحال، المعالج MediaTek Dimensity 820 5G الجديد سيأتي بتحسينات أخرى تشمل جوانب أخرى مثل وضوح الشاشة ودقة الكاميرات وسرعة الإتصال بشبكات الواي فاي، فضلا عن العديد من الأشياء الأخرى. عمومًا، سنتأكد من كل شيء يوم الإثنين المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.