فاطمة أيت طالب - دبي - تتصاعد الأمور بين الولايات المتحدة والصين، فوزارة التجارة الأمريكية تقوم الآن بتعديل قانون التصدير الخاص بها ” بهدف الإستحواذ الاستراتيجي لشركة Huawei على قطاع أشباه الموصلات الذي يُعتبر منتج مباشر وأساسي لبعض البرمجيات والتكنولوجيات الأمريكية “، بحسب وكالة الأنباء رويترز.
في العام الماضي، وضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة Huawei في ما يسمى بالقائمة السوداء، والتي منعت فعليًا الشركات الأمريكية من بيع الأجهزة والبرمجيات لشركة Huawei. هذا الحظر تم تمديده الآن حتى العام 2021. واليوم، ساءت الأمور حيث يقول وزير التجارة إن شركة Huawei تمكنت من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية عن طريق الشراء من المنتجين الأجانب الذين يستخدمونها، ملتفين بذلك حول الحظر.
بمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ستطلب هذه الشركات الأجنبية ترخيصًا من الحكومة الأمريكية قبل أن تتمكن من توريد الرقاقات والمعالجات لشركة Huawei والشركات التابعة لها.
من الواضح أن هذا يستهدف Huawei، ولكنه سيؤثر أيضًا بشكل كبير على شركة TSMC، التي تقوم بإنتاج جزء كبير من معالجات HiSilicon في مصانعها. هذه المعالجات والرقاقات يتم إستخدامها في هواتف Huawei و Honor بالإضافة إلى معدات الاتصالات من Huawei.
تتحدث شركة TSMC حاليًا مع محامين لمعرفة كيف سيؤثر القانون الجديد عليها. تأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد فقط من إعلانها عن صفقة بقيمة 12 مليار دولار لفتح مصنع للرقاقات والمعالجات بإستخدام عملية 5 نانومتر في ولاية أريزونا الأمريكية، ولكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه الصفقة ستتأثر.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الأمريكية تُحاول قطع الطريق عن شركة Huawei للحصول على الرقاقات والمعالجات من شركائها العالميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.