الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei P40 Lite 5G مع تصميم ومواصفات مألوفة في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - Huawei P40 Lite 5G هو أحدث عضو في تشكيلة Huawei P40 Series يشق طريقه إلى أوروبا. هذا الهاتف يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Huawei Nova 7 SE الذي تم إطلاقه سابقًا وسيكون متاحًا مقابل 400 يورو، مما يجعله واحدًا من أرخص هواتف 5G في أوروبا. إنه متاح للطلب المسبق حاليًا في القارة العجوز ومن المقرر أن يتم إطلاقه بشكل رسمي هناك يوم 29 مايو.

الهاتف Huawei P40 Lite 5G الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 820، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، ومستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

الهاتف Huawei P40 Lite 5G الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.