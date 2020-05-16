كتب: ضياء السقا
اتهمت كنيسة القديس بولس اللوثرية، في سان فرانسيسكو، الشركة المالكة لتطبيق "زووم" للمحادثات عن بعد، بالفشل في إغلاق الثغرات الأمنية في تطبيقاتها، بعدما اخترق مقرصن درساً دينيا وبث مقاطع إباحية.
ورفعت الكنيسة دعوى جماعية، ضد الشركة بسبب اختراق جلسة درس ديني من قبل "قرصان" إلكتروني في 6 مايو الماضي.
وبحسب موقع "سبوتنيك"، تقول الدعوى إن أحد المتسللين استحوذ على تطبيق "زووم" الخاص بالجلسة لمدة 42 دقيقة تقريبًا في فصل دراسي أسبوعي لدراسة الكتاب المقدس يحضره في الغالب كبار السن.
وتقول الشكوى، التي نشرها موقع "سان هيرالد"، إن الحاضرين لم يتمكنوا من إغلاق شاشاتهم أو تصغيرها أو طرد الدخيل أثناء تعرضهم للهجوم بالمقاطع الإباحية.
وتقول الدعوى: "كانت اللقطات "مرضية" ومزعجة حيث تقوم بتصوير بالغين يمارسون الجنس مع بعضهم البعض ويقومون بأعمال غير لائقة مع الرضع والأطفال، بالإضافة إلى تعذيبهم".
من جانبه، أدان متحدث باسم زووم "الحادثة المروّعة"، مضيفا: "قلوبنا مع كلّ من تأثروا.. فور أخذنا العلم بالحادثة، حددنا المعتدي في اليوم ذاته، وأخذنا إجراءات لحظر وصوله الى المنصة، وبلّغنا عنه السلطات".
وورد في الشكوى المقدّمة من كنيسة القديس بولس - إحدى أقدم الكنائس في سان فرانسيسكو - أن صفاً لدراسة الانجيل اخترق من قبل "معتدٍ معروف، بُلِّغت السلطات حول نشاطه مرات عدّة".
وكان الصف يضم ثمانية طلاب، معظمهم متقاعدون، وقد سيطر المقرصن على أنظمة كومبيوتراتهم، وعطلها، وبثّ عليها أشرطة إباحية.
كانت هذه تفاصيل خبر اختراق تطبيق ’’زووم‘‘ وبث مقاطع إباحية في ’’درس ديني‘‘.. ودعوى قضائية ضد الشركة المالكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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