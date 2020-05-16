استحواذ فيسبوك على GIPHY يساعدها على تتبع المنافسين

تواصل قبل بضعة أشهر فريق محرك بحث الصور المتحركة (GIF) الخاسر، (GIPHY)، مع فيسبوك لمعرفة كون شركة التواصل الاجتماعي مهتمة بالاستثمار بعد أن جاء ما يقرب من نصف نشاط (GIPHY) عبر فيسبوك وعائلتها من التطبيقات، مما يتيح للمستخدمين تمييز المشاركات والمنشورات والرسائل بمقاطع قصيرة متحركة.

وأثناء النظر في العرض الذي قدمته الخدمة الشهيرة (GIPHY)، فقد أدرك المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك أنه لا يجب عليهم الاستثمار فقط، بل يجب عليهم شراء الشركة بشكل مباشر، وذلك لأنه يمكنهم الحصول على شيء آخر يقدرونه، وهو البيانات.

وتوفر (GIPHY) خدمة البحث نفسها للعديد من منافسي فيسبوك، مثل تويتر و (iMessage) من آبل و (Signal) و (TikTok) وغيرها، ولدى خدمة الصور المتحركة نظرة على ازدهار هذه المنصات وعدد المرات التي يستخدمها الناس، وهي من أكثرالمعلومات قيمة بالنسبة لفيسبوك، التي سعت للحصول عليها في الماضي.

وبعد انضمام (GIPHY) إلى فيسبوك، ستحافظ الشركة على عمليات الدمج هذه، وستستمر في الحصول على البيانات من عمليات بحث (GIF) والمشاركات عبر الإنترنت، وبالنظر إلى أن فيسبوك لا تمتلك نظامًا تشغيليًا للهواتف المحمولة، مثل أندرويد و (iOS)، فقد اعتمدت على وسائل أخرى لفهم نقاط القوة لدى المنافسين، لكنها تواجه أحيانًا مشكلات في هذه العملية.

واستحوذت فيسبوك في عام 2013، على سبيل المثال، على شركة (Onavo) التي صممت شبكة خاصة افتراضية، وهي أداة للحفاظ على خصوصية النشاط عبر الإنترنت، واستطاعت فيسبوك تحليل البيانات لمعرفة التطبيقات التي أصبحت شائعة، ومن ثم التوصل إلى طرق للتنافس معها أو شرائها.

Advertisements

وحظرت شركة آبل في عام 2018 تطبيق (Onavo)، مع الإعلان عن أن طريقة جمعه للبيانات تنتهك قواعد متجر تطبيقاتها.

يذكر أن هذا الوقت محفوف بالمخاطر بالنسبة لفيسبوك للقيام بشيء مماثل، إذ تخضع الشركة لتحقيق مكافحة احتكار من قبل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، ووزارة العدل الأمريكية، و 47 من المدعين العامين الحكوميين.

وأفادت وكالة بلومبرج أن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية، على وجه الخصوص، ينظر في كيفية توصل فيسبوك إلى استنتاجاتها حول التطبيقات المنافسة، وكيف حاولت عملاقة التواصل الاجتماعي شراء تلك التطبيقات أو تحييدها.

وبعد شراء فيسبوك لخدمة (GIPHY)، فإن فريقها سينضم إلى فريق منتج إنستاجرام، وقال رئيس منتج إنستاجرام: إننا نشتري (GIPHY) حتى يتمكن الناس من العثور على الطريقة الصحيحة للتعبير عن أنفسهم، على أن تواصل خدمة الصور المتحركة تشغيل مكتبتها، مع حصول المطورين والشركاء على الوصول نفسه إلى المحتوى كله.