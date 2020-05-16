تكنولوجيا: قيود جديدة من الولايات المتحدة تقطع شركة هواوي عن موردي الرقاقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فرضت الولايات المتحدة مزيد من القيود التجارية مؤخراً في محاولة جديدة لوقف العمليات القائمة بين الشركات الأمريكية وشركة هواوي.

أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخراً عن حاجة الشركات الدولية المصنعة لترخيص في حالة تسويق هذه الشركات لرقاقات صممت لشركة هواوي.

تستمر الإدارة الأمريكية في فرض قيود جديدة على العملاق الصيني هواوي، والتي بدأت منذ عام تقريباً وإستمرت حتى الآن، نتيجة لقرار الإدارة الأمريكية لوضع هواوي في قوائم السوداء نتيجة لمخاوف الحكومة الأمريكية الأمنية.

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ومع هذه القيود اضطر الكثير من موريد هواوي إلى الحصول على تراخيص مسبقة للعمل مع هواوي، كما حصلت العملاق الصيني على نصريح مؤقت والذي وصل إلى 4 مرات خلال العام الماضي، حيث تنتهي فترة التمديد الأخير إلى شهر 13 أغسطس.

ولقدأاشار يلبر روس وزير التجارة الأمريكية في تصريحات سابقة، إلى أن شركة هواوي مستمرة في إستخدام التقنية الأمريكية رغم الحظر، حيث يتم إرسال الشرائح المصممة في HiSilicon للشركات المصنعة في تايوان لبدء إنتاج الشرائح.

من جانب أخر أشارت بعض التقارير إلى أن TSMC تسعى في الوقت الحالي لبناء منشأة صناعية في أريزونا، حيث تعمل الشركة في الوقت الحالي على الإنتهاء من الخطوات القانونية.

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