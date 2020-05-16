شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع أرباح فوكسكون المصنعة لأجهزة أبل بالربع الأول بسبب انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت شركة Foxconn التايوانية - أكبر مصنعي شركة أبل - انخفاضًا بنسبة 90٪ تقريبًا في أرباح الربع الأول، حيث عطلت جائحة فيروس كورونا الإنتاج وضرب الطلب من شركة أبل وعملاء رئيسيين آخرين، لكن قالت أكبر شركة مصنعة للإلكترونيات، والتى تعرف رسمياً باسم شركة Hon Hai Precision Industry Co Ltd، إن أسوأ تفشي للفيروسات بالشركة قد انتهى.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت فوكسكون في بيان "Hon Hai ستستقر في الربع الثاني"، مضيفة أنها تتوقع أن تظهر الإيرادات نموا مزدوج الرقم في الربع الثاني من الربع الأول، وأضافت أنه على الرغم من أن الطلب على الهواتف الذكية لا يزال غير واضح، فمن المتوقع أن تشهد وحدات الأعمال الأخرى نمو الإيرادات بأكثر من 10٪ في الربع الثاني من العام السابق وذلك بفضل الطلب المتزايد من العمل عن بعد والترفيه عبر الإنترنت.

وقد سجلت Foxconn أرباحًا صافية قدرها 2.1 مليار دولار تايواني (70.25 مليون دولار) للربع من يناير إلى مارس، وهي أقل بكثير من تقديرات ريفينيتيف التي تبلغ 8.88 مليار دولار تايواني مستمدة من 14 محللًا.

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وكان فيروس كورونا الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي، قد أوقف في وقت ما معظم أنشطة التصنيع هناك، وقالت فوكسكون إن جميع مصانعها الرئيسية في الصين استأنفت الآن عملياتها الطبيعية، وقد أغلقت أسهم فوكسكون منخفضة 1.4 ٪ قبيل نتائج يوم الجمعة أمس، مقابل مكاسب بنسبة 0.3 ٪ للسوق الأوسع.