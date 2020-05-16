شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد المملكة المتحدة .. سكان نيوزيلندا يحرقون أبراج الاتصالات بزعم منع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر مشغلو الهواتف المحمولة في نيوزيلندا المواطنين من أن الاتصال بالهاتف والإنترنت يمكن أن يتأثر بشدة إذا استمرت الهجمات على الأبراج المتنقلة، كما تحث شركات الهاتف المحمول الثلاثة في نيوزيلندا المدعومة من منتدى الاتصالات النيوزيلندي (TCF) أعضاء المجتمع على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه بالقرب من مواقع هذه الأبراج.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تعرضت الشركات الثلاث معًا إلى 10 هجمات يشتبه في أنها متعمدة في أنحاء أوكلاند على مدى الأسابيع الستة الماضية، من إجمالي 14 هجومًا حول نيوزيلندا بما في ذلك منطقتي ويلينجتون ونورثلاند، مما تسبب في تدمير وتعطيل البنية التحتية الحرجة لموقع أبراج الاتصالات"، وذلك وفقًا بيان صادر عن TCF.

وبحسب التقرير، فإن هذه الهجمات على الأبراج الخلوية تغذيها في المقام الأول نظريات مؤامرة 5G التي تدعي أن شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G تضر إلى حد ما بصحة الإنسان وتسبب مشاكل في الصحة العقلية، ومن المثير للاهتمام أن بعض مروجى نظرية المؤامرة يعتقدون حتى أن شبكات 5G مرتبطة بطريقة ما بانتشار فيروس كورونا COVID-19.

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وقال جيف ثورن، الرئيس التنفيذي لـ TCF:"نحن قلقون من أن البنية التحتية للاتصالات أصبحت هدفا للضرر الإجرامي، إن هذا الأمر ليس بالغ الخطورة فحسب، بل لديه أيضًا القدرة على إحداث اضطراب كبير للسكان المحليين والمدارس والشركات".

وفي الشهر الماضي، أصدرت أكبر أربع شركات تشغيل للهواتف المحمولة في المملكة المتحدة بيانًا مشتركًا يطلب من الأشخاص التوقف عن حرق أبراج الاتصالات، حيث استهدف بعض الأشخاص في المملكة المتحدة أبراج الجوال مؤخرًا حيث ربطتهم نظريات المؤامرة بانتشار فيروسات التاجية في المملكة المتحدة.

وبفضل نظريات 5G هذه، هدد بعض السكان في الواقع المهندسين المتنقلين، وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي يربط بين الاثنين، فقد انتشرت العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه النظريات مثل حرائق الغابات، ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، يزعم بعض المنظرين أن الجيل الخامس (5G) - المستخدم في شبكات الهاتف المحمول ويعتمد على الإشارات التي تنقلها موجات الراديو - مسؤول بطريقة ما عن فيروسات التاجية.

ويذكر التقرير أيضًا أن هذه النظريات مقسمة بشكل عام إلى فئتين: "يدعي المرء أن الجيل الخامس يمكن أن يثبط جهاز المناعة، مما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ويقترح الآخر أن الفيروس يمكن أن ينتقل بطريقة ما من خلال استخدام تقنية 5G ".