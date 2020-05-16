شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو من رحلة أبولو 11 لسطح القمر لم يشاهده الكثيرون من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت فضائية "CNN" الإخبارية الأمريكية، لقطات فيديو تخص رحلة أبولو 11، قالت إنها لم يسبق لأحد مشاهدة هذا الفيديو من قبل، حينما صنع رائد الفضاء نيل أرمسترونج التاريخ في 20 يوليو 1969، عندما أصبح أول رجل يطأ بقدمه سطح القمر.

وتحدث تود دوجلاس ميللر مخرج الفيلم الوثائقي مهمة أبولو 11 عن الفيديو الذي يخص الرحلة التاريخية إلى سطح القمر قبل نحو 50 عاما من الآن.

وظل الإنسان يحلم بالهبوط على سطح القمر لاكتشاف طبيعته التي ألهمت الكثير من علماء الفلك حتى جاء العالك 1969 الذي حققت فيه البشرية هذا الحلم حينما نجحت مهمة الفضاء أبولو 11، التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية، الإنسان من وضع قدمه لأول مرة بالتاريخ على سطح القمر.

وفي ذلك الحين، تناقلت وسائل الإعلام العالمية خبر هذه المهمة التاريخية، حيث بث شاشات الفضائيات ووكالات الأنباء الدولية أولى خطوات نيل أرمسترونج على سطح القمر ليصنف بذلك الأخير كأول إنسان يضع قدمه بذلك المكان.

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مهمة أبولو 11

وبعد أكثر من أسبوع عن انطلاقها، عادت أبولو 11 إلى الأرض مرة أخرى، حيث هبطت المركبة الفضائية في المحيط الهادئ حاملة على متنها رواد الفضاء الثلاثة الذين سرعان ما التقطتهم حاملة الطائرات يو أس أس هورنيت (USS Hornet) حيث توجهت نحوهم مباشرة مروحية من نوع سيكورسكي (Sikorsky) مرفوقة بثلاثة قوارب مطاطية صغيرة لإجلائهم.