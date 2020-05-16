تكنولوجيا: Oppo تكشف عن سماعات البلوتوث Enco W31 وEnco M31 في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من سماعات البلوتوث اللاسلكية Enco W31 بسعر 53 دولار وسماعة Enco M31 بسعر 27 دولار.

تتميز سماعة Enco W31 الجديدة من Oppo بتصميم داخل الأذن، مع ميزة الإستجابة السريعة، كما يأتي رأس السماعة اللاسلكية بتصميم من السيلكون، كما تأتي السماعة بتصميم مقاوم للماء والغبار.

كما تأتي سماعة Enco W31 باثنان من الأنماط الصوتية، مع ملف تعريفي للأصوات الطبيعية، وأخر لصوتيات مع bass، كما تحتوي كل من السماعة اللاسلكية على اثنان من الميكروفونات لدعم ميزة إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية.

أيضاً تنطلق سماعة Oppo Enco W31 اللاسلكية باثنان من الألوان هما الأبيض والأسود، بسعر 53 دولار، حيث تتوفر للبيع الآن.

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أيضاً قدمت Oppo سماعة البلوتوث Enco M31، التي تتميز بتصميم حول الرقبة، وتدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.0، وLDAC، كما تدعم أعلى جودة في الصوتيات، وتضم محرك ديناميكي 9.2مم، كما تتضمن طبقة PET من التيتانيوم، كما تضم السماعات غرف bass مستقلة.

وتتميز سماعة Enco M31 بميزة خفض الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي، التي تعمل على إدراك الإختلاف بين الأصوات البشرية والضوضاء المحيطة، كما يتميز طوق العنق بتصميم من من المطاط والسيليكون وتتوفر بسعر 27 دولار بدءاً من 23 من مايو.

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