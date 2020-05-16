تكنولوجيا: تقرير جديد يشير إلى خطط ابل لإطلاق نظارتها للواقع المعزز في 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغلت نظارة ابل للواقع المعزز العديد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، وفي تقرير جديد للمحلل Ming-Chi Kuo، أكد على أن إصدار ابل الأول من نظارات الواقع المعزز لن يكشف عنها رسمياً قبل 2022.

تعمل شركة ابل منذ فترة على تطوير إصدارها الأول من نظارات الواقع المعزز، وعلى عكس ما جاء في التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن ابل في طريقها لكشف النقاب عن نظارتها للواقع المعزز لاحقاً هذا العام، إلا أن المحلل Ming-Chi Kuo أكد على أن ابل مازالت تعمل على تطوير هذا الإصدار.

أيضاً وفقاً لما جاء في تقرير Ming-Chi Kuo في إن نظارة ابل للواقع المعزز سيكشف عنها رسمياً في 2022، إلا أن ابل ستقدم تفاصيل رسمية حول النظارة لاحقاً هذا العام.

كما تشير بعض التسريبات إلى أن إنتشار فيروس كورونا، وتباطؤ توريدات الصين وعملية تصنيع الإصدارات الجديدة أدى إلى ظهور مشاكل في الجدول الزمني لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة ابل وأيضاً العملاق الكوري سامسونج من بين شركات أخرى.

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وتشير التوقعات إلى أن نظارة ابل للواقع المعزز ستعمل على دمج الواقع المعزز مع الواقع الإفتراضي، بتجربة تحاكي تصفح أجهزة الحاسب في العالم الحقيقي.

أيضاً من المقرر أن ينافس إصدار ابل في نظارات الواقع المعزز الإصدار الخاص بعملاق البرمجيات مايكروسوفت HoloLens، وأيضاً إصدار الفيس بوك Oculus.

من جانب أخر أشار Tim Cook الرئيس التنفيذي لشركة ابل في وقت سابق، إلى أن الشركة تستعد لمستقبل كبير في تقنية الواقع المعزز، والتي ستمثل أهمية للشركة تحاكي أهمية هواتف الأيفون، ولقد قدمت ابل بالفعل في مؤتمر المطوريين العام الماضي بعض الأدوات التي تم تطويرها لتقنية الواقع المعزز والتي عرف ب”Reality Composer”.

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