إثنين من كبار الأعضاء في فريق Google Pixel إستقالوا بسبب فشل Google Pixel 4

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن إثنين من الموظفين البارزين في قسم Google Pixel غادروا الشركة بعد خيبة الآمل الكبيرة بسبب تشكيلة Google Pixel 4 Series. حتى خلال مرحلة التطوير، لم يكن الموظفان الرئيسيان راضين عن معظم مواصفات الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL.

الموظفان المعنيان هنا هما Mario Queiroz و Marc Levoy. عمل الأول في شركة جوجل منذ العام 2005 وكان جزءًا من الفريق الذي أشرف على الهاتف Nexus One الذي صدر في العام 2010 كما قاد فريق Google Pixel منذ البداية.

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وبالنسبة لـ Marc Levoy، فهو أحد الأسباب الرئيسية وراء تفوق كاميرات هواتف Google Pixel، فهو خبير في التصوير الحسابي وغادر الشركة في شهر مارس الماضي.

يقول التقرير أن الموظفين الآخرين كانوا غير راضين أيضًا عن تشكيلة Google Pixel 4 Series، وبشكل أكثر تحديدًا لم تعجبهم سعة البطارية. كان الحماس العام للطاقم قبل الإطلاق منخفض بشكل ملحوظ وخصوصا لدى كبار الموظفين. وأفيد أن المبيعات كانت أقل من تلك التي حصدتها هواتف Google Pixel 3 Series.