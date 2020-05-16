موجة حارة عنيفة والقاهرة تصل لـ42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا مائلا للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانا، وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة ، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 22

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26

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قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27

موجة حارة عنيفة

وتتعرض البلاد لموجة حارة عنيفة تمر حتى نهاية الأسبوع.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية، مشيراً إلى أن درجات الحرارة الأحد تترواح بين 41 و42 درجة مئوية.

وحذر مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد من الأماكن سيئة التهوية، وتأخير السحور قدر المستطاع، وعدم التعرض للشمس لمدد زمنية طويلة.

نصائح من الأرصاد

من جانبها، قدمت الأرصاد، نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الصيفية ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل تزامنا مع ذروة الموجة الحارة، كما نصحت بارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة.